ئایەتوڵا خامنەیی: فیلمی "مووسا" م بینی زۆر جوان بوو

ڕێبەری ئێران وێڕای ستایشی فیلمی مووسا، پێشنیاری درێژەدان بەو پڕۆژەیەی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ماڵپەڕی ئایەتوڵا خامنەیی چەند ساتێک لە دیداری بەرهەمهێنەرانی فیلمی مووسا (د.خ) و ڕێبەری ئێران و گێڕانەوەی ئیبراهیم حاتەمی کیا، دەرهێنەری ئەم فیلمەی بڵاو کردەوە.

لەم دواییانەدا، ئایەتوڵڵا خامنەیی لە دیدارێکدا لەگەڵ بەرهەمهێنەر و دەرهێنەر و کۆمەڵێک کەسی بەشدار لە فیلمی موسا کەلیموڵڵا (سەلامی خوای لەسەر بێت) وتی: فیلمی مووسام بینی، زۆر نایاب بوو. ان شاءاللە دەتوانن بە هەمان شێوە درێژەی پێ بدەن. زۆر نایاب بوو، سوپاس بۆ خوا. هەم چێژم لە سەیرکردنی فیلمەکە وەرگرت و دڵخۆش بووم کە کارێکی لەو شێوەیە بەرهەم هات.

شیاوی ئاماژەیە، دەرهێنەرێکی ئێرانی لەم دواییانەدا فیلمی ژیانی حەزرەتی مووسای دروست کرد.

