چوارەمین خولی ڕاهێنانی زمانی کوردی لە ئیلام بەڕیوە دەچێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی هەڵشی ڕایگەیاند: ڕۆژی ڕابردوو (دووشەممە 17ی خەرمانان) یەکەمین دانیشتنی چوارەمین خولی کارگەی ڕاهێنانی زمان و ڕێنووسی کوردی بە هەوڵی نووسینگەی زمان و ئەدەبی کوردیی ئیلام و ئیدارەی گشتیی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامی پارێزگای ئیلام لە کۆمەڵەی فەرهەنگی هونەریی ئیلام بەڕێوە چوو.

وتیشی: ئەو خولە لە ڕاهێنانی زمانی کورد، وەک چوارەمین خول لە زنجیرە پرۆگرامە ڕاهێنانەکان، بە شیوەی خۆڕایی و بێ‌ بەرامبەر و بە بەشداریی زیاتر لە 30 کەس لە خوازیارانی فێربوونی ڕێنووسی کوردی بە تایبەت گەنجان، بە وانەوتنەوەی کەیوان داودیان بەڕێوە دەچێت.