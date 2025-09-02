  1. ئێران
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١١ ١٩:٢٥

لاریجانی: ئەمریکا تەنیا پاگەندەی دانوستان دەکات و نایێتە سەر مێز

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران وتی: ڕێگەی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دانەخراوە. ئەمریکاییەکان تەنیا پاگەندەی دانوستان دەکەن و نایەنە پای میزی دانوستان و بە هەڵە دەڵێن، کۆماری ئیسلامی دانوستان ناکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران لە هەژماری خۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا نووسی: ڕێگەی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دانەخراوە. ئەمریکاییەکان تەنیا پاگەندەی دانوستان دەکەن و نایەنە پای میزی دانوستان و بە هەڵە دەڵێن، کۆماری ئیسلامی دانوستان ناکات.

وتیشی: ئەوە لە کاتێکدایە کە ئێمە بە دوای دانوستانی ژیرانەوەین. ئەوان بە ورووژاندنی پرسگەلێک کە خۆیان دەزانن مسۆگەر نابێت و لەوان سنووردارکردنی توانستی مووشەکی، مۆدلێک باس دەکەن کە بە کردەوە دەبێتە بەربەست لە بەردەم دانوستاندا.

