  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١ ١١:٢٢

خەڵکی هەولێر داواکارییەکی ئەمریکا ڕەت دەکەنەوە

خەڵکی هەولێر داواکارییەکی ئەمریکا ڕەت دەکەنەوە

دانیشتووانی هەولێر لەگەڵ داواکاری کونسوكخانەی ئەمریکا بۆ چۆڵ کردنی ماڵەکانیان دژایەتیان کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، دانیشتووانی پارێزگای هەولێر لەگەڵ داواکاری کونسوڵخانەی ئەمریکا لەسەر چۆڵ کردنی ماڵەکانی نزیک لە بنکەی سەربازی حەریر دژایەتیان کرد.

سالار جاف هاووڵاتیایەکی هەولێر جەخت دەکات کە ئەوان دژی ئەو داواکاریەن و ماڵەکانی خۆیان چۆڵ ناکەن.

ناوبراو وتیشی کە دانیشتووانی هەولیر داوایان لە حکومەتی هەرێم کردووە کە ئیزن نەدەن شوێنی ژیانی ئەوان ببێتە بنکەی سەربازی ئەگینا خۆپیشاندان دەکەن.

جاف وتیشی کە سەربازانی ئەمریکا لە ڕۆژانی ڕابردوودا جیهازاتی سەربازی زۆریان لە بەغدا و ئەنبارەوە هێناوەتە بنکەی حەریر.


News ID 56510

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت