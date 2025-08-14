وەزیری دەرەوەی ئێران: ئەرمەنستان بەڵێنی داوە هێڵە سوورەکانی ئێمە دەپارێزێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عێراقچی لە لێدوانێکی تەلەفزیۆنیدا ڕایگەیاند: ئەرمەنییەکان پێداگرن لەسەر پاساوهێنانەوەمان. پاشینیان تەلەفۆنی بۆ سەرۆک کۆمار کرد، وەزیری دەرەوەیان تەلەفۆنی بۆ کردم، دواتر جێگری وەزیری دەرەوەی ئەرمەنستان هاتە ئێران.

ئەوەی سەبارەت بە زەنگێزور ڕوویدا تەواو جیاوازە لەوەی کە بڕیار بوو ڕووبدات. پێشتر باس لە دەستبەسەرداگرتنی پارێزگای سیونیک لە ئەرمینیا و پاشان دروستکردنی کۆریدۆر دەکرا.

ئێستا بڕیارە کۆمپانیایەکی ئەمریکی-ئەرمەنی تۆمار بکرێت و ڕێگاکە دابمەزرێنێت.

وتیشی: ئەرمینیا پێی ڕاگەیاندین کە دابینکردنی ئاسایش بۆ ڕێگاکە ئەرکی ئێمەیە و تەنانەت ڕێگە بە کۆمپانیا تایبەتەکانی ئەمریکا نادەین ئاسایش دابین بکەن.

ئەوەشی وت کە ڕاست نییە دەڵێن ئێمە بووینەتە دراوسێ لەگەڵ ناتۆ. ئێمە نیگەرانی خۆمان بۆ هەردوو وڵاتی ئازەربایجان و ئەرمینیا دەربڕیوە سەبارەت بە هەر ئامادەبوونێکی بیانی لە ناوچەکەدا، ئەرمینیاش دڵنیای کردووین.