  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٣ ٢٣:٥٤

وەزیری دەرەوەی ئێران: ئەرمەنستان بەڵێنی داوە هێڵە سوورەکانی ئێمە دەپارێزێت

وەزیری دەرەوەی ئێران: ئەرمەنستان بەڵێنی داوە هێڵە سوورەکانی ئێمە دەپارێزێت

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: ئەرمەنستان پێی ڕاگەیاندین کە ڕێز لە هەموو هێڵە سوورەکانی ئێران دەگرن سەبارەت بە زەنگێزور.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عێراقچی لە لێدوانێکی تەلەفزیۆنیدا ڕایگەیاند: ئەرمەنییەکان پێداگرن لەسەر پاساوهێنانەوەمان. پاشینیان تەلەفۆنی بۆ سەرۆک کۆمار کرد، وەزیری دەرەوەیان تەلەفۆنی بۆ کردم، دواتر جێگری وەزیری دەرەوەی ئەرمەنستان هاتە ئێران.
ئەوەی سەبارەت بە زەنگێزور ڕوویدا تەواو جیاوازە لەوەی کە بڕیار بوو ڕووبدات. پێشتر باس لە دەستبەسەرداگرتنی پارێزگای سیونیک لە ئەرمینیا و پاشان دروستکردنی کۆریدۆر دەکرا.
ئێستا بڕیارە کۆمپانیایەکی ئەمریکی-ئەرمەنی تۆمار بکرێت و ڕێگاکە دابمەزرێنێت.

وتیشی: ئەرمینیا پێی ڕاگەیاندین کە دابینکردنی ئاسایش بۆ ڕێگاکە ئەرکی ئێمەیە و تەنانەت ڕێگە بە کۆمپانیا تایبەتەکانی ئەمریکا نادەین ئاسایش دابین بکەن.
ئەوەشی وت کە ڕاست نییە دەڵێن ئێمە بووینەتە دراوسێ لەگەڵ ناتۆ. ئێمە نیگەرانی خۆمان بۆ هەردوو وڵاتی ئازەربایجان و ئەرمینیا دەربڕیوە سەبارەت بە هەر ئامادەبوونێکی بیانی لە ناوچەکەدا، ئەرمینیاش دڵنیای کردووین.

News ID 56405

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت