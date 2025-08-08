ژمارەی زیارەکارانی ئەربەعین لە ئێرانەوە بۆ هەرێمی کوردستان 50 لەسەد زیادی کردوە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئارەش زەرەتون لهۆنی دوانیوەڕۆی پێنجشەممە لە سەردانی سنووری باشماخ ڕایگەیاند: ئەمساڵ ناونووسی زیارەتکارانی ئەربەعین لە چاو ساڵی ڕابردوو سەدا 50 زیادی کردووە کە ئەو نیشاندەری پێشوازی خەڵک لە هاتوچۆ لە سنووری باشماخە.



ناوبراو بە وتنی ئەوەی کە پارێزگای کوردستانیش لە بەشداری زیارەتکاران لە ناوچەکە پێشوازی بەربڵاوی کردووە، زیادی کرد: ژیرخانەکان و ئیمکاناتی سنووری لەوانە موکبەکان، ناوەندە دەرمانییەکان، خزمەتگوزاری مانگی سوور، ئاوی خواردنەوە، گواستنەوە و دیکەی خزمەتەکانی پێویستی زیارەتکاران لە سنووری باشماخ ئامادە کراوە.



لهۆنی ڕاشیگەیاند کە پەڕینەوەی هەر کەس لە سنوور نزیک بە 15 چرکە دەخایێنێت و بەشێوەی بەلاشیش دەگوازرێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان .









