  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ١٦ ٠٧:٠٠

دوایین هەواڵ لە شەڕەکەی هەولێر؛ بکوژ دەستگیر کرا

دوایین هەواڵ لە شەڕەکەی هەولێر؛ بکوژ دەستگیر کرا

ئەمشەو لە شەقامی کۆیە لە هەولێر، شەڕەتەقە لەنێوان چەند کەسێک ڕوویدا و بەپێی زانیارییە سەرەتاییەکان، سێ کەس کوژراون.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەگوێرەی زانیارییەکان، ڕوداوەکە لە بەنزینخانەیەکی سەر شەقامی کۆیە لەهەولێر ڕوویداوە و سێ کەس کوژراون.

هاوکات، نەقیب کارزان ساڵح، وتەبێژی پۆلیسی هەولێر ڕایگەیاند،" ئاگادارکراوینەتەوە لە کوشتنی سێ کەس.

پۆلیسی هەولێر لەڕاگەیەنراوێکدا دەستگیرکردنی بکوژی سێ هاوڵاتییەکەی شارەکەی ڕاگەیاند و دەڵێت، لەلایەن کارمەندێکی بەنزیخانەیەکەوە کوژراون.

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر ئاماژەی بەوەکرد،" دوای ئەوەی ئەمشەو چوارشەممە کاتژمێر 8 و 30 خولەک ڕێکەوتی (6-8-2025) لە بەنزیخانەیەک لە شەقامی کۆیە کارمەندی بەنزینخانەکە و شۆفێرێک و سەرنشینی ئۆتۆمبێلەکە دەبێتە دەمەقاڵییان، لەلایەن کارمەندی بەنزینخانەکەوە تەقە دەکرێت و لە ئەنجامدا سێ هاووڵاتی دەکوژرێن".

ئەوەشیخستەڕوو،" دەستبەجێ تیمەکانمان لە بەڕێوەەرایەتی پۆلیس تۆمەتباریان دەستگیر کرد و لە ئێستاشدا بە بڕیاری بەڕێز دادوەر ڕاگیراوە و لێکۆڵینەوەش لە ڕووداوەکە بەردەوامە ".

News ID 56293

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت