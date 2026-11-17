بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە هەژماری خۆیدا لە وەڵامی ئەو ڕاپۆرتەی نیویۆرک تایمز کە بۆ پاساودانی هێرش بۆ سەر ژێرخانی ئاوی ئێران داڕێژراوە، نووسیویەتی: بە دانانی بوار بۆ خولی داهاتووی هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانی ئاوی مەدەنی، "شارەزایان" بە نیویۆرک تایمز دەڵێن: "بەنداوەکانی نزیک شوێنە مووشەکیییەکانی ئێران دووانە بەکارهێنانیان هەیە (سەربازی-مەدەنی).” باشە. یاسای نوێ: هەر بەنداوێک، بەندەرێک یان وێستگەیەکی کارەبا کە لە نزیک بنکەیەکی ئەمریکی یان ئیسرائیل بێت، دوو بەکارهێنانی هەیە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێمە تەنها لۆژیکی ئێوە بە هەمان شێوە جێبەجێ دەکەین، بەبێ دەستوەردان و خۆبەدەستەوەدان.