بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران ڕایگەیاند:
چەند خولەکێک لەمەوبەر لە درێژەی ئۆپەراسیۆنە سەرکەوتووەکانی شەڕڤانانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لەدژی کەرەستەی سوپای داگیرکەری ئەمریکا، فڕۆکەیەکی دیکەی MQM-170ی ئەو وڵاتە لە ئاسمانی باشووری قشمدا لە لایەن شارەزایانی فڕۆکەوانیی سپای پاسداران لە کاتی ئۆپەراسیۆنێکی ورد و سەرکەوتووی شەڕی ئەلیکترۆنیدا کۆنترۆڵکرا و بە تەواوەتی سەلامەت نیشتەوە.
لەگەڵ گرتنی ئەم فڕۆکە ژمارەی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی MQM-170 ی گیراو گەیشتە 9.
بەردەوامی لەناوبردن و گرتنی کەرەستەی پێشکەوتووی ئەمریکی ئاماژەیە بۆ ئەوەی زیانەکانی CENTCOM ئەوەندە زیادی کردووە کە وا دیارە فەرماندەکانی ئەم بارەگایە ژمارەیان لەدەست داوە.
ئەفسەرە گەنج و بلیمەتەییەکانی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران بە پشتبەستن بە زانست و دەستپێشخەریی ڕەسەن لە بواری شەڕی ئەلیکترۆنیدا، جارێکی دیکە نیشانیان دا کە گوایە باڵادەستیی تەکنەلۆژیی ئەمریکا هیچ گەرەنتییەک نییە بۆ بەهێزبوونی ئامێرە سەربازییەکانی ئەم وڵاتە.
ئاسمانی ئێران نابێتە گۆڕەپانی تاقیکردنەوە و هەڵە بۆ دەستدرێژکاران و پێویستە دوژمنی ئەمریکا بزانێت کە هەر هەنگاوێکی دوژمنکارانە لەگەڵ وەڵامێکی بەهێزی بەرگریکارانی وڵات بەرەوڕوو دەبێتەوە.
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