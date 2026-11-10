بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەی ئەرکانی گشتیی هێزی چەکداری ئێران وتی: "ئەو لێدوانە تازە نییە و بێ گومان لەناویان دەبەین، ئەوان پێشتر هێزی خۆیان تاقیکردۆتەوە و بە هەموو شتێکەوە هاتوونەتە مەیدان، بەڵام نەیانتوانیوە بە ئامانجەکەیان بگەن".

ناوبراو بە ئاماژەدان بە نیازی خراپی دوژمنان، ئاماژەی بەوەدا: ئامانجیان لەناوبردنی کۆماری ئیسلامی بوو، بەڵام نەیانتوانی بگەن؛ بۆیە تا ئەم ساتەوەختە ڕژێمی زایۆنی و ئەمریکا دۆڕاوی مەیدانەکەن.

سەردار عەبدوڵڵاهی جەختیشی لەوە کردەوە: "سوپرایزەکان یەک لە دوای یەک لە شەڕی داهاتوودا دەردەکەون".