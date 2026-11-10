بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، لە کاردانەوە بە هەندێ هەواڵ کە لە میدیاکانی دەرەوەدا سەبارەت بە "ئەگەری بەڕێوەچوونی کۆبوونەوە لە نێوان جە. دی ڤانس، جێگری سەرۆک کۆماری ئەمریکا و سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران" بڵاو کراوەتەوە، ڕایگەیاند: ئەم گریمانە و هەواڵی میدیایی لە بنەڕەتدا بێ بنەمان و هیچ پلانێک نییە بۆ بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەیەکی لەو شێوەیە نییە.

وتیشی: شەڕەکە بە کردەوەی سەربازی یان سزا کۆتایی نایەت؛ چارەسەر دیپلۆماسی و پابەندبوون بە مەرجەکانی ئێرانە.

وەزیری دەرەوە، لە وەڵامی ئەو پرسیارەی کە هەڵسەنگاندنی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ هەڵوێستەکانی ئەم دواییەی سەرۆک کۆماری ئەمریکا چییە و ئایا دەکرێ لێدوانەکانی واشنتۆن بە نیشانەی گۆڕانکاری لە ڕوانگەی ئەم وڵاتە بەرامبەر پێشهاتەکانی ئێستا و ڕێبازی دیپلۆماسی هەژمار بکرێت؟ وتی: سەرۆک کۆماری ئەمریکا پێویست نەبوو لە خەڵکی ئەو وڵاتە ببیستێت کە دژی شەڕن لەگەڵ ئێران و نایەوێت وڵاتەکەیان بەردەوام بچێتە ناو شەڕەوە بۆ پشتیوانی لە ڕژێمی زایۆنی، دەبوو زۆر زووتر تێبگەیشتبایە کە لە شەڕ لەگەڵ ئێراندا بە هیچ کام لە ئامانجەکانی خۆی نەگەیشتووە و بە دەستی ناهێنێت.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: زۆری پێناچێت ترامپ بزانێت سەبارەت بە گەمارۆکان و گوشارە ئابوورییەکان بە ڕێگایەکی هەڵەدا ڕۆیشتووە، شەڕ لەگەڵ ئێران نە لە ڕێگەی سەربازی و نە بە زیادکردنی گەمارۆکان کۆتایی نایەت. تاکە ڕێگەچارە بەکارهێنانی زمانی ڕێزگرتنە، بەکارهێنانی دیپلۆماسییەت و مامەڵەکردنە بە داواکاری و مەرجەکانی ئێران، کە لە پلانی دوو ڕۆژەدا هاتووە و تا ئێستاش لەسەر مێزەکەن.