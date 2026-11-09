بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەگوێرەی ئەو سەرچاوەیە، ئەو سەفەرە ڕۆژی هەینی بووە و لەو ماوەیەدا عەلی فالح ئەلزەیدی و شاندی یاوەری لەگەڵ قالیباف، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران کۆبوونەتەوە و وتووێژیان کردووە.

بەگوێرەی ئەو سەرچاوەیە، گفتوگۆکە لەسەر هەوڵەکانی عێراق بووە بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا و هیچ پەیوەندییەکی بە پرسەکانی دیکەوە نەبووە.

لە وتووێژێکدا لەگەڵ ئەو بەرپرسە باڵایە عێراقییە، سەرۆکی تیمی دانوستانکاران ستایشی هەوڵەکانی عێراقی کرد و وێڕای ڕوونکردنەوەی پلانی دوو ڕۆژەی ئێران، جەختی لەسەر پێویستیی ڕێزگرتن لە مافەکانی ئێران لە چوارچێوەی ئەم پلانە بۆ پێشخستنی دانوستانەکان کردەوە.