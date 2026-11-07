بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەشکەر موحسین ڕەزایی، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان پۆستێکی کردووە و بۆ دەوڵەتمەدارانی ئەمریکای نووسیوە: ئێوە هەم لە شەڕ و هەم لە هەڵبژاردن دۆڕاون. ڤانس شکستی قبووڵ کردووە، ڕۆبیو لە لێواری ڕۆشتندایە، هێگسێت بەم زووانە لە کارەکەی دووردەخرێتەوە، فەرماندەی سێنتکۆمیش ئێستا بووەتە پۆدکاستەر!

ئاماژەی بەوەشکرد: بەڕاستی کێ لە واشنتۆن ئەم پەیامە بگەیەنین کە ئەگەر شەڕێک دەستپێبکەیت، ڕووبەڕووی وەڵامێکی وێرانکەر دەبیتەوە؟