بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردووەتەوە: دەنگدەرانی ئەمریکی هەڵبژاردنی خۆیان کردووە. ئێستا نۆرەی کۆشکی سپییە کە هەڵیبژێرێت.
ئاماژەی بەوەشکرد: "پێشنیاری دوو ڕۆژە"مان لەسەر مێزە: داواکارییەکانی قبووڵ بکەن، لەوانەش کۆتاییهێنان بە شەڕ لە هەموو بەرەکاندا، و ئەنجامەکانی ببینن.
وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوەدا: یان شەڕ هەڵبژێرن و شایەتی ئەوە بن کە چۆن جەنگاوەرە وریا و ڕاهێنراوەکانمان لە بەرەکانی شەڕدا دۆزەخێک ئاگرتان بەسەردا دەبارێنن.
Your Comment