بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ڕامین مەحمودی، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر، ڕایگەیاند: لەگەڵ چالاکی سیستەمی بارانبارین، بارانبارین لەسەر هەموو ڕێگاوبانەکانی کوردستان بەردەوامە، هێزەکانی ئیدارەی ڕێگاوبانیش لەسەر ڕێگاکانی ئەو پارێزگایە ئامادەن بۆ کۆنتڕۆڵی بارودۆخەکە و ڕێگریکردن لە پەککەوتنی هاتوچۆ.

ئاماژەی بەوەشکرد: بەفربارین لە ملەی تەتە و ژاڵانە تۆمارکراوە، کرێکارانی ڕێگاوبانیش ئامێر و کەرەستەی تایبەتمەند بەکاردەهێنن بۆ پاککردنەوەی بەفر بۆ ئەوەی ڕێگاکان سەلامەت بن.

جێگری بەڕێوەبەری ڕێگاوبان و گواستنەوەی ڕێگاوبانی کوردستان بە ئاماژەدان بە بارودۆخی نالەباری کەشوهەوای لە تەتە ڕایگەیاند: ئەم ملە تا ئاگادارییەکی تر داخراوە، بەڵام هاتوچۆ لەسەر ڕێگاکانی تری پارێزگاکە بەردەوامە، و تا ئێستا هیچ کێشەیەکی تایبەت تۆمار نەکراوە.