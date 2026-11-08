بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فراکسیۆنی پەرلەمانیی بەدر ڕایگەیاند کە ئەم کوتلەیە بە توندی دژایەتی دیکتاتۆرەکانی ئەمریکا دەکات بۆ داخستنی دەروازە سنوورییەکان لەگەڵ ئێران.

فراکسیۆنەکە جەختی لەوە کردەوە: لێدوانەکانی وەزیری دەرەوەی عێراق سەبارەت بە داواکاری و دیکتاتۆرەکانی ئەمریکا، ئەو پلانانە دەسەلمێنن کە دژی ناوچەکانی باشوور داڕێژراون و بە دەستوەردان لە سەروەری عێراق دادەنرێت.

فراکسیۆنی بەدر زیادی کرد: میللەتەکەمان و هێزە نیشتمانییەکانی عێراق هەرگیز بێدەنگ نابن لەبەرامبەر پێشێلکردنی سەروەری وڵات یان تەسلیمبوون بە دیکتاتۆری بیانی دژ بە بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان.

ئێمە بە توندی سیاسەتی گەمارۆدان ڕەتدەکەینەوە و جەخت لەوە دەکەینەوە کە پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و عێراق قووڵە و لە خوێنی ڕژاو لەسەر ڕێگای ڕزگاری و شەڕی تیرۆرەوە سەرچاوە دەگرێت.

فراکسیۆنەکە جەختی لەوە کردەوە: بەردەوامی فشارەکان لەسەر دەروازەکانی باشوور ڕەنگدانەوەی دوو ستانداردی قبووڵنەکراوە و دەبێت بە زووترین کات پێداچوونەوەی بۆ بکرێت. داوا لە حکومەتی عێراق دەکەین دەستبەجێ دەروازە داخراوەکان بکاتەوە و بەرژەوەندی گەل و سەروەری نیشتمانی لە پێشینەی هەر فشارێکی دەرەکی دابنێت.

پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە خەڵکی پارێزگای میسان لە عێراق بەردەوام بوون لە ناڕەزایەتی دەربڕین بە داخستنی دەروازەی چەزابە و چەند جارێک ڕژانە سەر شەقامەکان و داوایان کرد بە زووترین کات دەروازەکە بکرێتەوە.