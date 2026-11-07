بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحێبی سێیەم دەستکەوتی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە گرنگیدان بە بەرهەمهێنان و سەربەخۆیی لەبری کڕین و پشتبەستن وەسف کرد.

وتی: “ئەمڕۆ چەکەکانی هێزەکە بە زانیاری و شارەزایی ناوخۆیی بەرهەم دەهێنرێن و ئێمە پشت بە وڵاتانی بیانی نابەستین بۆ دابینکردنی چەک و کەرەستە و پارچەکانمان”.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەم سەربەخۆییە بەتایبەتی لە پیشەسازی سەربازی و فڕۆکەوانیدا، دەستکەوتێکی گرنگە، چونکە وڵات لە پێویستی هاوردەکردنی چەک و پشتبەستن بە دابینکەرانی بیانی ڕزگار دەکات.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە ئەدای هێزەکە لە کاتی جەنگدا، زیادی کرد: سەرەڕای بۆردومانە بەرفراوانەکانی دوژمن، ئۆپەراسیۆنە مووشەکییەکان لە چوارچێوەی کاتییەکەدا بە بەردەوامی بەردەوام بوون و دوژمن نەیتوانی توانای ئۆپەراسیۆن و ڕێوشوێنی بەرپەرچدانەوەی هێزەکانمان تێکبدات.

موحێبی بە ئاماژەدان بە دەستکەوتەکانی داهاتووی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران، بوونی توانای نوێ و سەرسوڕهێنەری لەم هێزەدا ڕاگەیاند و وتی: چواردەهەمین دەستکەوتی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران ئەو سەرسووڕهێنرانەن کە لە ئەگەری شەپۆلی سێیەمی ململانێ لەگەڵ دوژمن پەردەیان لەسەر لادەدرێن و لە بواری ئۆپەراسیۆنەکاندا بەکاردەهێنرێن؛ تواناکان کە دەتوانن هەموو جیهان تووشی سەرسوڕمان بکەن. ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەگەریشی هەیە، پێش ئەوە پەردە لەسەر هەندێک لەو توانایانە لابدرێن.