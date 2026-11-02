ڕێبەری باڵای ئێران وڵامی نامەی قوتابییەکی دە ساڵان دەداتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

دوابەدوای نامە دڵۆڤانانەی عەلیرەزا بەخشی ئیرەج، خوێندکاری تەمەن ١٠ ساڵانی تاران، بۆ ڕێبەری باڵای شۆڕش، نامەیەکی نارد و سوپاس و پێزانینی خۆی بۆ خۆشەویستی ئەو قوتابیە دەربڕی و لە بەرامبەردا دیارییەکی پێشکەش کرد.

ئەم نامەیە گەیشتە ڕێبەری باڵای شۆڕش و لە وەڵامی دەربڕینی سۆز و مێهرەبانی ئەم قوتابیە نامەیەکی بۆ نووسی و دیارییەکی پێشکەش کرد.

دەقی وەڵامی ڕێبەری باڵای ئێران بەم شێوەیەیە؛

بە ناوی خوای بەخشەندە و میهرەبان.

هاوڕێی خۆشەویستم کاک عەلیرەزا بەخشی

سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەسەر بێت

سوپاس بۆ گرنگیدانتان. بێگومان ڕۆژی لەدایک بوونم لە مانگی ڕەشەمەدایە. لە بەرامبەردا دیارییەک پێشکەش دەکەم، هەرچەندە کەم بایەخ بێت، لە بەرامبەر بەخشندەیی ئێوەدا. تکایە سڵاوم بگەیەنم بە ئەندامانی خێزانەکەتان.