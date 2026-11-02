بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی سووری ڕایگەیاند کە ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش بەنیازە لە ڕۆژانی جەژنی مەسیحییەکان و ئاهەنگی سەری ساڵدا هێرشی خۆکوژی هاوئاهەنگ لە دژی کڵێساکانی وڵاتانی عەرەبی لەوان عێراق، سووریا و ئوردن ئەنجام بدات.

ئاماژەی بەوەشکرد، ڕاپۆرتە هەواڵگرییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئامانجی داعش لەم کارەدا ڕاکێشانی ڕای گشتی دەبێت و کڵێساکانی پارێزگای نەینەوا و پارێزگاکانی دیکەی عێراق دەکرێنە ئامانج، لەگەڵ دیمەشق و ئوردن.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەشکرد، داعش 15 خۆکوژی ئامادەکردووە بۆ ئەنجامدانی ئەو هێرشانە و لە هەوڵی دروستکردنی ناکۆکی تائیفی و ئامانجکردنی سەقامگیری ناوچەکەدایە.