عێراقچی: دانوستانەکان لە قەتەر هێشتا نەگەیشتوونەتە ئەنجام

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: لە بنەڕەتدا هیچ پلانێک بۆ دانوستان لەگەڵ لایەنی ئەمریکی لەم سەفەرەدا نەبوو.
لە ئێستادا ڕاوێژ لەگەڵ ناوبژیوانان سەبارەت بە پلانی دوو ڕۆژە بۆ دانوستان بەردەوامە و لە ڕێگای جێبەجێکردندایە، بەڵام هێشتا نەگەیشتووینەتە ئەنجامێکی یەکلاکەرەوە.
ئێمە هەوڵەکانمان بەو ئاراستەیە دەخەینەگەڕ و هیوادارین لە دیوەکەی تردا عەقڵانیەت هەبێت بۆ ئەوەی دیپلۆماسی لە ڕێگاکانی دیکە پێ باشتر بێت.
فەرمانەکانی فەرماندەی گشتیی مەزنی مەزن کە ئاراستەی فەرماندە باڵاکانی سەربازی کرابوو، بە ڕوونی ئیرادەی کۆماری ئیسلامی ئێرانی نیشان دا.
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