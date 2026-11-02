بەقایی: هەر وڵاتێک دەستی ببێت لە هێرش بۆ سەر ئێران، ڕزگاری نابێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

وەڵامی نەرێنی بەقایی بۆ پرسیارێک سەبارەت بە ئەگەری ڕازیبوونی ئێران بە گواستنەوەی یۆرانیۆمی پیتێنراوی 60% بۆ وڵاتی سێیەم و وروژاندنی ئەم پرسە لە دانوستانەکانی دۆحەدا.

بەقایی ڕایگەیاند: هۆکاری کێشەی گەرووی هورمز ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستییە

لە بەرامبەر فشارەکانی ئەمریکا لە کۆبوونەوە نێودەوڵەتییەکان دژی ئێران، بەقایی وتی: هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەمریکییەکان بە هیچ شێوەیەک ئەلفوبێی دیپلۆماسی نازانن.

وتیشی: جیهان درکی بەوە کردووە کە ئەمریکا بە هۆی زیادەڕۆیی لە بەکارهێنانی هێزەوە بەدوای تێرکردنی داواکارییەکانیدایە.

هەمووان دەزانن هۆکاری کێشەی گەرووی هورمز ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی بووە.

ئەمەش ناتوانرێت پشتگوێ بخرێت و هەر بۆیەشە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا شاهیدی ئەو جۆرە کاردانەوەیەین.

بەقایی ڕایگەیاند: هەر لایەنێک بەشداری لە دەستدرێژی دژی ئێران بکات، دەبێت لێکەوتەکانی قبووڵ بکات.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: ئەوانەی لە ئامادەکردن، داڕشتن یان ئەنجامدانی دەستدرێژی سەربازی بۆ سەر ئێران هاوکاری یان یاوەری ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی دەکەن، چاوەڕێی ئەوە نەکەن کە لە وەڵامدانەوەی بەهێزی ئێران پارێزراو بن. هەر لایەنێک دەبێت بەرپرسیارێتی کارەکانی خۆی قبووڵ بکات.

بەقایی جەختی کرد: ئەمریکا سەرەتا دەبێت داواکارییەکانی ئێران و بەڵێنە پێشێلکراوەکان جێبەجێ بکات.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە: داواکارییەکانی ئێران هەمان ئەو بەڵێنانەن کە ئەمریکا لە تێگەیشتنی ئیسلام ئاباددا قبووڵیان کردبوو بەڵام پێشێلی کرد؛ لەوانە هەڵگرتنی سزا سەپێنراوەکان و ئازادکردنی سەروەت و سامان و موڵک و ماڵی ئێران.

گەڕانەوەی ئاسایش بۆ گەرووی هورمز و کەنداوی فارس پێویستی بە بەدیهێنانی مافەکانی ئێران هەیە.

ئەمریکا هەموو ئامرازێک بەکاردەهێنێت بۆ تێکدانی پەیوەندییەکانی ئێران لەگەڵ دراوسێکانی.

بەقایی سەبارەت بە هەنگاوەکانی ئەمریکا دژی پەیوەندییەکانی ئێران لەگەڵ دراوسێکانی وتی: بۆ ئێمە ڕوونە کە ئەمریکا هەموو ئامرازێک بۆ تێکدانی پەیوەندییەکانی ئێران لەگەڵ دراوسێکانی بەکاردەهێنێت و ئامانجیشی تێکدانی پەیوەندییە دۆستانەیە.

دەزانن پەیوەندی پتەو لە نێوان خەڵکی ئێران و دراوسێکانیدا هەیە و حکومەتەکانی ناوچەکەش ئاگاداری ئەو پێشهاتانەن.

لە وڵاتانی ناوچەکە لێکتێگەیشتنێک هەیە کە نەهێڵن فشاری ئەکتەرەکانی دەرەوەی ناوچەکە پەیوەندییە بازرگانییەکان تێکبدات. ئێمە دراوسێی هەمیشەییین و دەبێت بۆ هەمیشە پێکەوە بژین.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە ئاماژەشی دا: هەر کارلێککردنێک پێویستی بە کەمترین متمانە هەیە و بە هیچ شێوەیەک متمانە لە نێوان ئێران و ئەمریکادا نییە.

بەقایی وتی: هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر ئێران بە وەڵامدانەوەی دەستبەجێ و هەمەلایەنە بەرەوڕوو دەبێتەوە.