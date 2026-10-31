  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٩ ١٨:٤٨

سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران: چاوڕێ دەستکردنەوەی دوژمن نابین

سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران: چاوڕێ دەستکردنەوەی دوژمن نابین

سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران لە تۆڕی کۆمەڵایەتیدا نووسی: بە هەموو توانای زانیارییەوە چاودێری جووڵە و ئامادەکارییەکانی دوژمن دەکەین و بانکی ئامانج نوێ دەکەینەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار عەلی عەبدوڵڵاهی، سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران لە تۆڕی کۆمەڵایەتیدا نووسیویەتی: بە هەموو توانای زانیارییەوە، چاودێری جموجووڵ و ئامادەکارییەکانی دوژمن دەکەین و بانکی ئامانج نوێ دەکەینەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: هەرکاتێک ئاماژەکانی کردەوەی دوژمنکارانە لەلایەن دوژمنەوە پشتڕاستکرایەوە، هێزە چەکدارەکان چاوەڕێی ئەوە ناکەن لە هەڵبژاردنی کات و شێوازی وەڵامدانەوەیدا دەست بە چالاکییەکەی بکات. وەڵامدانەوەمان دەستبەجێ و کاریگەر و بێ لەبەرچاوگرتنی سنووری جوگرافی دەبێت.

News ID 60716

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت