فەرمانی ڕێبەری باڵای ئێران بە فەرماندە سەربازییەکان؛ٚ وڵامی خێرا و بێ سنووری هەڕەشەکان بدەنەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لە دیدارێکدا لەگەڵ فەرماندە باڵاکانی هێزە چەکدارەکان، فەرماندەی گشتیی باڵا جەختی لە ئامادەیی شەڕ و نوێکردنەوەی بانکی ئامانج و وەڵامدانەوەی دەستبەجێ و کاریگەر بۆ هەر هەڕەشەیەکی دوژمن کردەوە.

فەرماندە باڵاکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران لەگەڵ ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی، فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان کۆبوونەوە.

لەم دیدارەدا ڕێبەری شۆڕش “ئامادەیی زیرەکی شەڕ بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی بەهێز لەگەڵ دوژمنان” بە یەکێک لە مەرجەکانی “ئەوپەڕی ڕاگرتن” زانی و دیاریی کرد کە هەموو ئاست و جۆرە هەڕەشەیەک دەبێت بە وەڵامدانەوەی دەستبەجێ و کاریگەر، بەبێ سنووردارکردنی جوگرافی جێبەجێ بکرێت.

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕایگەیاند: ئەگەر دوژمنان جارێکی تر هێرشی سەربازی یان تیرۆریستی دەستپێبکەنەوە، ئەوە هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و نەتەوەی ئێرانن کە کات و مەرجەکانی کۆتاییهێنانیان دیاری دەکەن.

هەروەها فەرماندەی گشتی جەختی لە بەهێزکردنی نژیارڤانی زانیاری سەربازی، قووڵکردنەوەی بەرگری ڕەسەن لە هەردوو بوارەکەی "دۆکتۆرین" و "تاکتیک"، گەشەپێدانی تواناکانی بەرگری و ئاسایشی نوێ بە کەڵکوەرگرتن لە تەکنەلۆژیای نوێ، و بەهێزکردنی هێزی ڕۆحی و جیهادی، لە هەمان کاتدا هەوڵی بێوچان بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی بژێوی و پشتیوانیکردنی هێزە چەکدارەکان کردەوە.

لە بەشێکی دیکەی فەرمانەکانی فەرماندەی گشتیدا بڕیار درا بانکی ئامانجەکان بە شێوەیەک نوێ بکرێتەوە کە هەموو جۆرە سەروەت و سامانێکی ماددی و نامەعنەوی دوژمنی ئەمریکی- زایۆنی لە دەستی هێزە چەکدارەکاندا بێت.

ڕێبەری پاڵپشتیی نیشتمانیی بۆ هێزە چەکدارەکانی بە ڕێگرییەک لە بەرامبەر بیانییە دژە ئێرانییەکان و بەکرێگیراوانی ناوخۆی زانی و زیادیان کرد: بوونی هەشت مانگەی نەتەوەی نێردراو لە مەیدانەکاندا درێژکراوەی ئەو بەرگرییە پیرۆزە بۆ ماوەی هەشت ساڵە کە هاوکات لەگەڵ خۆڕاگریی هێزی سەربازی و جێبەجێکردنی یاسا و هێزەکانی بەسیج، پارێزگاری لە خاکی وڵاتەکەی کردووە و بەردەوامیش دەبێت یەکپارچەیی ئێران و نیزامی ئیسلامی.

ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی بە پێزانینی خۆڕاگریی زیرەکی بەرەی خۆڕاگری لە وڵاتانی جۆربەجۆر، یەکگرتوویی مەیدانەکانی بە گۆڕاوێکی دیاریکەر و کاریگەریی ستراتیجی لە داڕشتنی نەزمی سیاسی و ئەمنیی نوێ لە ڕۆژئاوای ئاسیا زانی و هیوای دەربڕی کە ئەم نەزمە نوێیە ببێتە بنەمایەک بۆ پەرەسەندنی یەکگرتوویی گەلان و دەوڵەتانی ئیسلامی بۆ پێکهێنانی شارستانیەتێکی نوێی ئیسلامی.

سەردار عەبدوڵڵاهی، سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان، سەردار ئەمیر حاتەمی، فەرماندەی گشتیی سپا و سەردار وەحیدی، فەرماندەی گشتیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لەگەڵ فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان دیداریان کرد.

ئەوان ڕاپۆرتیان سەبارەت بە ئامادەیی بەرگریکارانی وڵات لە کەناراوەکانی کەنداوی فارس، ناوچە ئۆپەراسیۆنەکانی گەرووی هورمز، دەریای عومان و سنوورەکانی باکووری ڕۆژئاوا و باشووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە پێشکەش کرد. هەروەها ڕاپۆرتێکیان سەبارەت بە بەرهەمهێنانی فرەیی جۆرە جیاوازەکانی تەقەمەنی و سیخوڕی و پشتیوانی و چەکی شەڕکەر پێشکەش کرد.

فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی لە چالاکییە ئەنجامدراوەکان، داوای لە فەرماندە باڵاکانی سەربازی کرد کە سوپاس و ڕەزامەندی خۆیان بگەیەنن بە سەرجەم هێزەکانی سەربازی و جێبەجێکردنی یاسا و هێزەکانی بەسیج و کارمەندانی ئەو ڕێکخراوانە و وەزارەتی بەرگری و کەسوکارەکانیان.