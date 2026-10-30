  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٨ ١٩:٥٨

سەرلەشکەر ڕەزایی: شارەزایی ڕێبەری باڵای ئێران شکست بە دوژمن دێنێت

سەرلەشکەر ڕەزایی: شارەزایی ڕێبەری باڵای ئێران شکست بە دوژمن دێنێت

سەرلەشکەر ڕەزایی جەختی کرد: شارەزایی تەواوەتی ڕێبەری باڵای ئێران  لە پرسە جۆراوجۆرەکان جێگای شانازییە بۆ وڵات.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسین ڕەزایی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی لە پەیامێکدا لە تۆڕی ئێکس نووسی:
زاڵبوونی تەواوەتی ڕێبەری باڵای وڵات لە سەر پرسە جۆراوجۆرە فەرهەنگی و سەربازی و سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتییەکان و سەرکردایەتیی بەهێز و ژیرانە و خەمی چارەسەرکردنی کێشەکانی خەڵک دەبێتە جێگای شانازی بۆ وڵات و شکستی دوژمنان.
وتیشی: شیرینی ئەو نوێژەی کە لە دیدار لەگەڵ ئەوان و لە پشت سەری ڕێبەرییەوە خوێندم لە بیر ناکەم.

News ID 60709

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