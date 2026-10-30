  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٨ ٠٦:٤٣

سپای پاسداران فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئەمریکای لە باشووری ئێران ڕاو نا

سپای پاسداران فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئەمریکای لە باشووری ئێران ڕاو نا

هێزی ئاسمانی سپای پاسداران فڕۆکەی جەنگی دوژمنی لە قشم ڕێگری دەکات و بەرپەرچ دەداتەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەندێک سەرچاوە ڕایانگەیاند کە چەند کاتژمێر لەمەوبەر فڕۆکەیەکی جەنگی دوژمن لە ناوچەی قشم لە لایەن هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە ڕێگری لێکرا و ناچار بوو ناوچەکە جێبهێڵێت.
تا ئێستا هیچ هەواڵێکی فەرمی لەو بارەیەوە ڕانەگەیەندراوە.

News ID 60707

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