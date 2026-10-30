سوپەر نەوتکێشێک بە دوو ملیۆن بەرمیل نەوت تەقییەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران وتیی: ئەمە سێیەم تانکەرە کە ئەمڕۆ بەهۆی تێپەڕین بە ڕێڕەوێکی بێ مۆڵەتدا تەقیوەتەوە و ئاگری گرتووە.
وتیشی: ئەم سوپەرتانکەرە کە زیاتر لە دوو ملیۆن بەرمیل نەوتی هەڵگرتووە، لە دەمی گەرووی هورمز جێهێڵراوە و خەریکە دەسووتێت.
کاتژمێرێک لەمەوبەر سوپەرتانکەرێک لەکاتی تێپەڕین بە گەرووی هورمزدا بە شێوەیەکی نایاسایی، بەر مینێکی دەریایی کەوت و تەقیەوە.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران وتیی: ئەمە سێیەم تانکەرە کە ئەمڕۆ بەهۆی تێپەڕین بە ڕێڕەوێکی بێ مۆڵەتدا تەقیوەتەوە و ئاگری گرتووە.
News ID 60708
Your Comment