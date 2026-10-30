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AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٨ ١٧:٥٣

سوپەر نەوتکێشێک بە دوو ملیۆن بەرمیل نەوت تەقییەوە

سوپەر نەوتکێشێک بە دوو ملیۆن بەرمیل نەوت تەقییەوە

کاتژمێرێک لەمەوبەر سوپەرتانکەرێک لەکاتی تێپەڕین بە گەرووی هورمزدا ​​بە شێوەیەکی نایاسایی،  بەر مینێکی دەریایی کەوت و تەقیەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران وتیی: ئەمە سێیەم تانکەرە کە ئەمڕۆ بەهۆی تێپەڕین بە ڕێڕەوێکی بێ مۆڵەتدا تەقیوەتەوە و ئاگری گرتووە.
وتیشی: ئەم سوپەرتانکەرە کە زیاتر لە دوو ملیۆن بەرمیل نەوتی هەڵگرتووە، لە دەمی گەرووی هورمز جێهێڵراوە و خەریکە دەسووتێت.

News ID 60708

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