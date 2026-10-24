سپای پاسداران: دووسوپەر تانکەری نەوت لە گەرووی هورموز تەقێندرانەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پێوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپا ڕایگەیاند کە لە سەرەتای ڕۆژی هەینیەوە دوو سوپەرتانکەری نایاسایی کە ویستوویانە بە ڕێگای بێ مۆڵەت و باشووری گەرووی هورمزدا تێپەڕن، بەر مینێکی دەریایی کەوتوون.
ژووری مەکینەکانیان دوای تەقینەوە و ئاگرکەوتنەوەیەکی توند لەکارکەوتوون و لە شوێنی خۆیان وەستاون.
ئەم تانکەرانە کۆی گشتی زیاتر لە ٤ ملیۆن و ٥٠٠ هەزار بەرمیل نەوتی خاویان هەڵگرتبوو، کە لە کەنارەکانی باشووری گەرووی هورمز دوای ئەوەی بەر مینێکی دەریایی کەوتبوو جێهێڵدرا و تیمەکانی کەشتییەکە وازی لە کەشتییەکە هێنا.
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