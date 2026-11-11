به ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی ئێران له بەیاننامەیەکدا تۆمەتی بێ بنەما و لایەنگرییەکانی حکوومەتی فەڕەنسا له دژی ئێران به به شداری له چالاکییەکانی گوماناوی سایبەری له فەڕەنسا به تەواوی ڕەت کردەوه.

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران به توندی ئامۆژگاری برپرسانی فەڕەنسا دەکات که سەرچاوەکانی خۆیان بۆ دابین کردنی داخوازی بژێوی و پەروەردەیی گەلەکەیان خەرج بکەن، له بری ئەوەی بوودجەیەکی زۆر بۆ دەستێوەردان له وڵاتانی دیکه خەڕج بکەن، له نێویاندا به خراپ به کارهێنانی ڕووپۆشی دیپلۆماسی و پڕۆژه ی به ڕواڵەتی فەرهەنگی.