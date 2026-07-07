بەڕێکرانی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە قوم؛ شار ڕەش پۆش شین دەگێڕێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕێوڕەسمی بەڕێ کردنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران چەند خولەکێک لەمەوبەر و تەنانەت پێش دەستپێکردنی فەرمی بەرنامەکە بە ئامادەبوونی بە ملیۆنان کەسی بە ئەمەگ و شۆڕشگێڕ لە ڕێگا ڕاگەیەندراوەکانەوە لە مزگەوتی پیرۆزی جەمکارانەوە دەستی پێکردووە و بە درێژایی ڕێگای بلواری پێغەمبەری مەزن (د.خ) تا مەزارگەی حەزرەتی مەعسوومە بەردەوامە.

هەروەها نوێژ لەسەر تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیدی شۆڕش و بنەماڵە بەڕێزەکەی بە ئیمامەتی ئایەتوڵڵا جەوادی ئامۆلی بەڕێوەچوو.

تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران و بنەماڵەکەیان دوای زیارەتی بارەگای پیرۆزی حەزڕەتی مەعسوومە لە شاری قوم دەبرێتە کەربەلا و نەجەفی عێراق و سبەینێ لە ڕێوڕەسمێکی ملیۆنان کەسیدا بەڕێ دەکرێت و دەهێنرێتەوە مەشهەد و ئەسپاردە دەکرێت.

لە شاری مەشهەد دا ڕێوڕەسمی بەڕێکرانی گشتی بۆ خەڵک بەڕێوەناچێت و دەسبەجێ لە بارەگای ئیمام ڕەزا ئەسپاردە دەکرێت.