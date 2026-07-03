جەختی بارزانی و پزشکیان لەسەر پەرەدان بە ئاڵوگۆڕی ئابووری هەرێمی کوردستان و ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "نێچیرڤان ئیدریس بارزانی"، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، کە بەمەبەستی بەشداریکردن لە مەراسیمی پرسەی ئایەتوڵڵا "سەید عەلی خامنەیی"، ڕێبەری شەهیدی کۆماری ئیسلامی ئێران، بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای بەرپرسانی هەرێمی کوردستان، هاتووەتە تاران لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئێران دیداری کرد.

لەم دیدارەدا لایەنەکان باسیان لە پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران کرد و بیروڕایان ئاڵوگۆڕ کرد و بە تایبەتی ئاماژەیان بە فراوانکردن و زیادبوونی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و گەشەسەندنی ئابووری و پتەوکردنی پەیوەندییە مێژوویی و کولتوورییەکانی نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان کرد.

دوایین ڕووداوەکانی ناوچەکە، ململانێ سەربازی و گرژییە سەربازییەکانی ئەم دواییە، بەشێکی دیکەی ئەم دیدارە دیپلۆماسییە بوون لە تارانی پایتەختی ئێران، کە تیایدا هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگی پاراستنی سەقامگیری و بەرقەرارکردنی ئاشتی و پشتبەستن بە وتووێژ و چارەسەری ئاشتەوایی و ئاشتیانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و چارەسەرکردنی گرژییەکان کردەوە.

دوابەدوای ئەم دیدارە، نێچیرڤان بارزانی و د.مەسعوود پزشکیان هیوای خۆیان دەربڕی کە شەڕی کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا بە شێوەیەک چارەسەر بکرێت کە ببێتە هۆی ئاشتی و سەقامگیری هەمیشەیی لە ناوچەکەدا، و ببێتە هۆی قۆناغێکی نوێی پەیوەندی باش و هاوکاری هاوبەشی نێوان وڵاتان و گەلانی ناوچەکە.

چەندین بابەتی گرنگ و هاوبەش لەنێو بەشەکانی تری ئەم دیدارە دیپلۆماسییەدا بوون، کە فەوزی حەریری سەرۆکی دەستەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و عەبدوڵڵا ئاکرەیی نوێنەری سەرۆک بارزانی لە ئێران و دڵشاد شەهاب وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەشدار بوون تێیدا.