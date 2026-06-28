وڵامی مووشەکی و درۆنی سپای پاسداران بە هێرشەکەی ئەمشەوی ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و وەڵامدانەوەی یەکلاکەرەوەی هێزە دەریایی و ئاسمانییەکانی سوپای پاسداران بۆ دەستدرێژییەکانی ئەم دواییەی ئەمریکای ڕاگەیاند و جەختی لەوە کردەوە: “لە ئێستا بەدواوە، توندتر لە ڕابردوو مامەڵە لەگەڵ کەشتییە هێرشبەرەکان دەکرێت و هەر دەستدرێژییەکی ئەگەری لەلایەن دوژمنەوە، لە ژێر هەر بیانوویەکدا، تەنانەت ئەگەر دەستدرێژیەکان دژی ئامانجی بێ بایەخیش بێت وەک دوێنێ شەو و ئەمشەو، وەڵامێکی چەقێنەری دەبێت”.

ئەوەش ڕاگەیێندرا کە دوژمن دەبێ بزانێت کە پێشێلکردنی ئاگربەست دژی مادەی یەکەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئابادە و لە ئەنجامدا دەبێتە هۆی وەستانی تەواوەتی پرۆسەکان.