ڕێوڕەسمی تازیەباریی لە شوێنی شەهادەتی ڕێبەری باڵای ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەزاران کەس لە چین و توێژە جیاوازەکانی ئێران بەشداری دەکەن؛ لە مەراسیمی ماتەمینی بۆ شەوی عاشورای حوسێنی لە نزیک شوێنی شەهیدبوونی ڕێبەری شەهید.

چوارەمین شەوی ماتەمینی بۆ سەید و فەرماندەی شەهیدان حەزرەتی ئەبا عەبدوڵڵا الحسێن (ع)، هاوکات لەگەڵ شەوی عاشورا حوسێنی (ع) بەڕێوەچوو، بە ئامادەبوونی هەزاران کەس لە چین و توێژە جیاوازەکانی وڵات لە نزیک حوسێنییەی ئیمام خومەینی (رە) و شوێنی شەهادەتی ڕێبەری شۆڕشی شەهید حەزرەتی ئایەتوڵڵا خامنەیی.

ئەمساڵ ئەم ڕێوڕەسمە لە لایەن ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێرانەوە بەڕێوە دەچێت.