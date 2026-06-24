  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٣ ٢١:٣٠

ڕێوڕەسمی تازیەباریی لە شوێنی شەهادەتی ڕێبەری باڵای ئێران

ڕێوڕەسمی تازیەباریی لە شوێنی شەهادەتی ڕێبەری باڵای ئێران

ڕێوڕەسمی تازیە و ماتەمینی شەوی عاشوورای حسێنی لە شەقامی شەهید کشوەر دووست لە شوێنی شەهادەتی ڕێبەری ئێران بەڕێوەچوو.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەزاران کەس لە چین و توێژە جیاوازەکانی ئێران بەشداری دەکەن؛ لە مەراسیمی ماتەمینی بۆ شەوی عاشورای حوسێنی لە نزیک شوێنی شەهیدبوونی ڕێبەری شەهید.

ڕێوڕەسمی تازیەباریی لە شوێنی شەهادەتی ڕێبەری باڵای ئێران

چوارەمین شەوی ماتەمینی بۆ سەید و فەرماندەی شەهیدان حەزرەتی ئەبا عەبدوڵڵا الحسێن (ع)، هاوکات لەگەڵ شەوی عاشورا حوسێنی (ع) بەڕێوەچوو، بە ئامادەبوونی هەزاران کەس لە چین و توێژە جیاوازەکانی وڵات لە نزیک حوسێنییەی ئیمام خومەینی (رە) و شوێنی شەهادەتی ڕێبەری شۆڕشی شەهید حەزرەتی ئایەتوڵڵا خامنەیی.
ئەمساڵ ئەم ڕێوڕەسمە لە لایەن ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێرانەوە بەڕێوە دەچێت.

ڕێوڕەسمی تازیەباریی لە شوێنی شەهادەتی ڕێبەری باڵای ئێران

News ID 59801

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