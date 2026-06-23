پشکێنەرانی ئاژانسی وزەی ئەتۆمی سەردانی ئێران ناکەن

بە پێی ڕاپۆرتی پەیامنێری مێهر، ئیسماعیل بەقایی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: ئێمە لە سەروبەندی تاسوا و عاشوراداین، ڕۆژانێک کە نیشانەی خۆڕاگری و ئازادییە بۆ گەلی ئێران.

شەهیدبوونی ڕێبەری شۆڕش و هاوەڵانی دڵسۆزیان، خۆڕاگریی نەتەوەی ئێران و پەسەندکردنی شەرەف لەبری تەسلیمبوون، لە دۆخێکدا کە حیساباتی تەنیا ماددی ڕوانگەیەکی ڕوون نیشان نادات، هەمووی نیعمەتی کولتووری عاشورایە.

سەبارەت بە ئیدیعای بەرپرسانی ئەمریکی سەبارەت بە دەستپێکردنی دانوستانە ئەتۆمییەکان، درێژەی دا: نە لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی ئاژانس کۆبوینەوە و نە پلانمان داناوە بۆ ئەوەی پشکنەرانی ئاژانس سەردانی دامەزراوە ئەتۆمییەکان بکەن.

لەم ڕووەوە هیچ پرۆتۆکۆلێک نییە. ئێمە وەک ئەندامێکی پەیماننامەی قەدەغەکردنی چەک، بەردەوام دەبین لە ڕێکارەکانی ئێستا و ئەم ڕێکارە زۆر ڕوونە.

بەقایی درێژەی بە قسەکانی دا: سەبارەت بە بڕیارنامەی دەستەی پارێزگاران، دەمەوێت سوپاسی ئەو وڵاتانە بکەم کە بەرپرسیارانە هاوکاری ئەمریکا و ئەوروپایان نەکرد. دەنگی نەرێنی ڕووسیا و چین و نیجەر زۆر بەرپرسیارانە بوو، بەداخەوە هەندێکیش دەنگی بەڵێیان دا. ئەم دوو ستانداردە بە دڵنیاییەوە قبووڵکراو نییە.