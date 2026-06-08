سپای پاسداران پیشەسازی پێترۆکیمیایی حەیفای مووشەکباران کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر - گرووپی سیاسی: لە درێژەی وەڵامی چەقێنەری ئێران لە بەرامبەر پێشێلکاریی دووبارەی ئاگربەست لە لایەن ڕژێمی زایۆنیستی، هێرشە مووشەکییەکانی ئێران کە ئێوارەی ڕۆژی یەکشەممە دەستی پێکرد و تا بەرەبەیانی ئەمڕۆ بەردەوام بوو، هێشتا بەردەوامە .

چەند خولەکێک لەمەوبەریش سوپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: بە هاوکاری خودای مەزن، شەڕڤانانی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران دەستیان پێکرد چەند خولەکێک لەمەوبەر هێرشێکی مووشەکی بۆ سەر پیشەسازییە هاوشێوەکانی حەیفا لە وەڵامی دەستدرێژیی دوژمنی زایۆنیستی ئەمریکی بۆ سەر پیشەسازییەکی پترۆکیمیایی لە ماهشەهر درایەوە.

هەروەها سوپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە: ئێمە هۆشداری دەدەین؛ دوژمنی زایۆنی بە مامەڵەکردن لە دژی ئامانجە مەدەنییەکان و بەئامانجگرتنی پیشەسازییە نەوتییەکان، دەستی بە یارییە مەترسیدارەکان کردووە، کە پانتایی ئەو یارییە هەموو ئامانجە وزەییەکانی ناوچەکە دەگرێتەوە و لێکەوتەکانی بۆ ئابووری جیهانیش لە ئەستۆی ئاگرهەڵگرسێنە سەرەکییەکەی ئەم بوارەدا، ئەمریکایە.

تەقینەوە یەک لە دوای یەک و چەقێنەرەکانی ناوەندە سەربازییەکانی ئیسرائیل، بەتایبەتی دوای هێرشە لەناکاوەکانی سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، دەریخست کە پێکهاتەی بەرگری مووشەکی فرە چینەی ئیسرائیل، لەژێر "دیزاینێکی پێشکەوتوو"دا، تووشی تێکچوونی ئۆپەراسیۆن بووە.