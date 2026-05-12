ئێران لە دادگای لاهە سکاڵای دژی ئەمریکا بەرز کردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەوڵەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە دادگای ناوبژیوانیی لاهە، بە تۆمەتی “دەستدرێژیی سەربازی بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران”، “سەپاندنی سزای ئابووری” و “هەڕەشەی پەنابردن بۆ هێز” لە دادگای ناوبژیوانیی لاهە، سکاڵای یاسایی لە دژی ئەمریکا تۆمار کرد.

ئەم داواکارییە بە پشتبەستن بە بڕگەکانی جاڕنامەی جەزائیری ساڵی ١٩٨١ و بەهۆی پێشێلکردنی ئەرکە نێودەوڵەتییەکانی ئەمریکا لە شەڕی ١٢ ڕۆژەی دژی ئێران، لە مانگی ئازاری ٢٠٢٥ لە دادگای ناوبژیوانی ئێران و ئەمریکا تۆمارکرا.