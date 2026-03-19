ئێران 97 سیخوڕ و "سەربازی ئیسڕائیل"ی دەستگیر کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ئۆپراسیۆنێکی سەرانسەری گرووپی دژە سیخوڕی وەزارەتی ئیتلاعات، ژمارەی 97 کەس لە مزۆرانی خاکفرۆش کە هاوکاری دوژمنی ئەمریکایی و زایۆنیان کردووە.

ئەم مزۆرانە بە رێنوێنی دوژمنی ئەمریکایی زایۆنی دەستیان داوەتە دروست کردنی دەسە و ئامادەیی بۆ ئاژاوەنانەوەی شەقام و کردەوەی توندوتیژی بە تایبەت لە ڕۆژانی کۆتایی ساڵ کە ناسرانەوە و دەستبەسەر کران.

این عناصر وطن فروش با هدایت دشمن آمریکایی-صهیونی اقدام به شبکه سازی و ایجاد آمادگی برای آشوب های خیابانی و اقدامات خشن و کشته سازی به ویژه برای روزهای آخر سال نموده بودند، که با عنایات الهی، شناسایی و بازداشت شدند.

چەندین جۆر چەک و جۆڵ و تەقەمەنی لەو تیرۆرستانە دەستی بەسەردا گیراوە.

هاوکات لاتێکی ئاژاوەچی ناسراوی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئێرانیش لە پێکاداندا کوژرا.