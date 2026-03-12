یەکەمین پەیامی ڕێبەری باڵای ئێران ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی

️بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵای ئێران لە پەیامەکەیدا حەوت بڕگەی گرینی باس کردووە سەبارەت بە ڕێبەری شەهیدی شۆڕش، ڕۆڵ و ئەرکی خەڵک، هێز چەکدارەکان، دەزگا جێبەجێ کارەکان و بەرەی بەرخۆدان و هەروەها وڵاتانی ناوچەکە و بەرەنگاری لەگەڵ دوژمنان.

لەو پەیامەدا ئایەتوڵڵا خامنەیی وتیان: گەرووی هورموز دەبێ بە داخراوی بمێنێتەوە.

وتیشیان: لە تۆڵەسەندنەوەی خوێنی شەهیدانی ئێوە بە تایبەتی شەهیدانی میناب پاشگەز نابینەوە. بڕوامان بە دۆستایەتی لەگەڵ دراوسێیەکانمان هەیە.

هەروەها جەختیان کردۆتە سەر یەکریزی نێوان چین و تویژەکانی گەل کە هەمیشە لە کاتە تەنگانەکاندا شێوازێکی تایبەتی دەبێت و نابێ خەلەللی بەرکەویت. ئەمەش بە چاوپۆشین لە خاڵە جێ ناکۆکەکان مسۆگەر دەبێت.

ئەوەشیان وت کە دەبێ بوونی کاریگەری خەڵک لە گۆڕەپانەکە بەردەوام بێت و هەروەها لە یاریدانی یەکتر کەمتەرخەم نەبن و یارمەتی یەکتر بدەن. ئەگەر ئەم لایەنانە لەبەرچاو بگیردرێت ڕێگای گەیشتینی ئێوە بە ڕۆژانی شکۆ دەڕەخسیت. نزیکترین نیشانەشی دەتوانێ باذن اللە سەرکەوتن لەسەر دوژمن لە شەڕەکەی ئێستا بێت.

سپاسی شەڕڤانانی بوێرمان دەکەم کە لە بارودۆخێکدا کە گەل و نیشتمانی ئازیزمان بە شێوەیەکی مەزڵوومانە هێرشی کراوەتە سەر بە زەبری کوشندە ڕیگایان لە دوژمن گرتووە و لە وەهمی زاڵ بوون لە سەر وڵاتی ئازیزمان و دابەش بوونی ئەگەری دەرهیناوە.

هەروەها سپاسی شەڕڤانانی بەرەی بەرخۆدان دەکەم و ئەو وڵاتانەی بەرەی بەرخۆدان باشترین دۆستی ئێمەن و بەرخۆدان و خۆڕاگری بەشێکی جیا نەکراو لو بایەخەکانی شۆڕشی ئیسلامیە. بێ گومان هاوڕێی هەموو بەشەکانی ئەم بەرە لەگەڵ یەکتر، ڕێگای سڕینەوەی پیلانی زایۆنی کۆڵتر دەکاتەوە؛ هەروەها کە بینیمان یەمەنی دلیر و موئمن و حزبوڵای فیداکار سەرەڕای هەموو لەمپەڕەکان هاتنە یارمەتی کۆماری ئیسلامی و بەرخۆدانی عێراقیش دلێرانە ئەم هێڵەیان گرتەبەر.

نکته‌ای که باید گوشزد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند باندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آنهم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.

قسمت پنجم کلام، خطاب به سران و رده‌های مؤثر در بعضی از کشورهای منطقه است. ما با ۱۵ کشور همسایگی خاکی یا آبی داریم و همیشه مایل به ارتباط گرم و سازنده با همه آنان بوده‌ایم و هستیم. لکن دشمن از سالها قبل بتدریج پایگاههائی اعم از نظامی و مالی را در بعضی از این کشورها احداث کرده تا تسلط خود بر منطقه را تامین نماید. در هجوم اخیر، بعضی از پایگاههای نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار صریح داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم، صرفاً همان پایگاهها را مورد حمله قرار داده‌ایم. از این پس بازهم بناچار این کار را ادامه خواهیم داد؛ گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می‌باشیم. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه میکنم هر چه زودتر آن پایگاهها را تعطیل کنند؛ چون لابد تا بحال فهمیده‌اند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است.

این امر باعث میشود تا با ملتهای خودشان که عموماً از همراهی با جبهه کفر و رفتار تحقیرآمیز آن ناراضی هستند، پیوند بیشتری پیدا کرده و بر ثروت و قدرتشان افزوده شود. باز تکرار میکنم نظام جمهوری اسلامی بدون اینکه بخواهد سلطه و استعماری را در منطقه راه بیاندازد، برای اتحاد و رابطه متقابل گرم و صمیمانه باهمه همسایگان آمادگی کامل دارد.