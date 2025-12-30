  1. ئێران
تاران و مسکۆ ڕەوتی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنە هاوبەشەکانیان تاوتوێ کرد

سەرۆک کۆمارانی ئێران و ڕووسیا لە گفتوگۆیەکی تەلەفونیدا دوایین دۆخی پەیوەندییە دوو قۆڵییەکان و ڕەوتی ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنە هاوبەشەکانی نێون دوو وڵاتیان تاوتوێ کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان و ڤیلادیمیر پووتین، سەرۆک کۆمارانی ئێران و ڕووسیا ئێوارەی ئەمڕۆ (9ی بەفرانبار) لە گفتوگۆیەکی تەلەفونیدا، دوایین دۆخی پەیوەندییە دوو قۆڵییەکان و ڕەوتی ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنە هاوبەشەکانی نێون دوو وڵاتیان تاوتوێ کرد.

لەو گفتوگۆیەدا، سەرۆک کۆمارانی دوو وڵات بە داکۆکی لە ئاستی ستراتژیی پەیوەندییەکانی تاران-مسکۆ، وێڕای بەسەرکردنەوەی دسکەوتگەلی هاوکارییە دووقۆڵییەکان، جەختیان لە زەروورەتی درێژەی دانوستانەکان و تۆکمەی هاوئاهەنگییەکان لەپێناو گەشەی پەیوەندیی هەموو لایەنەکان کرد.

