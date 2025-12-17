  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٢٦ ٢١:٠٤

پزشکیان: ئیسڕائیل و ئەمریکا گوشار دەخەنە سەرمان ناهێڵن کار بکەین

پزشکیان: ئیسڕائیل و ئەمریکا گوشار دەخەنە سەرمان ناهێڵن کار بکەین

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: ئیسڕائیل و ئەمریکا گوشار دەخەنە سەرمان ناهێڵن کار بکەین.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پزشکیان لە ڕێوڕەسمی کۆتایی کۆڕبەندی جیهانیی ئیمام خومەینی، وتی:
ئیسرائیل و ئەمریکا و ئەو وڵاتانەی یاوەریانن هەوڵ دەدەن ڕێگری بکەن لەوەی ئێمە خزمەتکاری ڕاستگۆ و ڕاستەقینەی گەل بین.

وتیشی: فشار دەخەنە سەرمان ، گەمارۆمان دەدەن، شەڕ دەست پێدەکەن، دووبەرەکی دروست دەکەن و هەزاران کێشەی دیکە دروست دەکەن بۆ ئەوەی نەتوانین کارەکانمان بکەین.
جەختیشی کرد کە یەکڕیزی و یەکگرتوویی سەرکەوتومان دەکات. ئەگەر پێکەوە بین و یەکڕیزیمان هەبێت، توانای چارەسەرکردنی کێشەکانمان هەیە.

News ID 57936

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت