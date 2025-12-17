پزشکیان: ئیسڕائیل و ئەمریکا گوشار دەخەنە سەرمان ناهێڵن کار بکەین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پزشکیان لە ڕێوڕەسمی کۆتایی کۆڕبەندی جیهانیی ئیمام خومەینی، وتی:

ئیسرائیل و ئەمریکا و ئەو وڵاتانەی یاوەریانن هەوڵ دەدەن ڕێگری بکەن لەوەی ئێمە خزمەتکاری ڕاستگۆ و ڕاستەقینەی گەل بین.

وتیشی: فشار دەخەنە سەرمان ، گەمارۆمان دەدەن، شەڕ دەست پێدەکەن، دووبەرەکی دروست دەکەن و هەزاران کێشەی دیکە دروست دەکەن بۆ ئەوەی نەتوانین کارەکانمان بکەین.

جەختیشی کرد کە یەکڕیزی و یەکگرتوویی سەرکەوتومان دەکات. ئەگەر پێکەوە بین و یەکڕیزیمان هەبێت، توانای چارەسەرکردنی کێشەکانمان هەیە.