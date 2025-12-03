  1. گەشتیاری
کتێبێک لەبارەی مێژووی کۆنی کوردستان لە ئێران ڕوونوێنی کرا

کتێبی "مەزارگەی سەڵتەنەتیی زێویە و هونەری سەکایی" لە نووسینی ڕۆمەن گیرشمەن و وەرگێڕانی بابەک ئیرشادی و یووسف حەسەن‌زادە ڕۆژی ڕابردوو لە مۆزەخانەی نیشتمانی ئێراندا ڕوونوێنی کرا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە میانەی ڕیوڕەسمێک بە ئامادەبوونی بەرپرسان، مامۆستایان و توێژەرانی بەرزی بواری مێژوو و میراتی فەرهەنگی، کتێبی "مەزارگەی سەڵتەنەتیی زێویە و هونەری سەکایی" لە نووسینی ڕۆمەن گیرشمەن و وەرگێڕانی بابەک ئیرشادی و یووسف حەسەن‌زادە، لە مۆزەخانەی نیشتمانی ئێراندا ڕوونوێنی کرا.

شایانی باسە ناوچەی کۆنینەی زێویە لە کوردستاندا، یەکێکە لە گرینگترین و سێحراوی‌ترین ناوەندە فەرهەنگییەکانی چاخی ماننایی لە باکووری ڕۆژئاوای ئێران و کتێبی "مەزارگەی سەڵتەنەتیی زێویە و هونەری سەکایی" وەک یەکێک لە توێژینەوە بەرچاوە جیهانییەکان لەو بوارەدا، لەمدواییەدا لە وەشەنخانەی فەرسەنگ و مۆزەخانەی نیشتمانی ئێران بڵاوبۆتەوە.

