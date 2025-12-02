هاوکاری نهێنی جۆلانی لەگەڵ واشنتۆن و تێلاڤیڤ بۆ تاڵانی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەحموود مەوالدی یەکێک لە بەرپرسانی پارتی التحرر الوطنی سووریا جەختی کرد کە ئیسرائیل بازنەی داگیرکاری خۆی لە باشووری سووریای تا دەڤەری دیمەشق پەرەپێداوە.
ناوبراو زیادی کرد: لایەنی ئەمریکیش کۆنترۆڵی ناوچە گرینگەکانی دەڤەری دیمەشق بەتایبەتی ڕێگای پێوەندی نێوان سوەیدا و پێتەختی بە دەستەوەیە. هەروەها کۆنترۆڵی بنکەی الخلخلە لە دەستی ئەمریکییەکانە.
مەوالدی وتیشی: هێزەکانی ئەمریکا کۆنترۆڵی فڕۆکەخانەی بلای کە لە 30 کیلۆمەتری دیمەشقە گرتووەتە دەستەوە و ئەو فڕۆکەخانە لەلایەن هێزەکانی ئیسرائیلەوە بەکار دێت.
ناوبراو وتیشی: ئامانج لە کۆنترۆڵی ئەو ناوەندە هەستیارانە بەرگری لە بەرژەوەندیەکانی ئیسرائیلە. لە نێوان جۆلانی و تێلاڤیڤ بۆ دروست کردنی بەستێن بۆ جێگیر کردنی جیهازاتی بەرگری ئاسمانی ئیسرائیل لە باشووری سووریا هاوئاهەنگی هەیە.
چالاکێکی سووریایی ئاماژەی دایە سەر جموجوڵەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ئەو وڵاتە بە هاوکاری جۆلانی.
