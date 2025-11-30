کۆڕبەندی ئایەتوڵلا مەردووخ لە سنە بەڕێوەدەچێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ڕێوڕەسمێک بە بەشداریی پارێزگاری کورستان، فەرمانداری شاری سنە، مامۆستایانی ئایینی، مامۆستایانی زانکۆ، هونەرمەندان، وێژەرانی و لایەنگرانی فەرهەنگی لە گوندی نۆرەی سەر بە شاری سنە، پۆستەری پۆستەری بانگەوازی "کۆڕبەندی نیشتمانی هزر و ئەندێشەکانی ئایەتوڵڵا شێخ محەمەد مەردووخ" ڕوونوێنی کرا.

فەرمانداری شاری سنە لەو ڕێوڕەسمەدا بە ئاماژە بە ڕۆڵێ گەشەخوازانەی ئایەتوڵڵا مەردووج لە شارسازیی سەردەمی پەهلەوی یەکەم، وتی: کۆڕبەندی نیشتمانی هزر و ئەندێشەکانی ئایەتوڵڵا مەردووخ بە هاوکاریی پارێزگاری کوردستان، فەرمانداریی سنە، ناوەندی کوردستانناسیی زانکۆی ئازاد، یانەی فەرهەنگیی ئایەتوڵڵا مەردووخ، ئیدارەی کتێبخانە گشتییەکان و بە بەشداریی خەڵکی گوندی نۆرە بەڕێوە دەچێت.

غەریب سەجادی وتیشی: هیوادارم ئەم کۆڕبەندە بە بەشداریی کۆمەڵگای زانستی و خۆجێی، خاڵێکی دەسپێک بێت بۆ ناساندنی دووبارەی ئەو بیرمەندە و تۆکمەی ڕەوتە فەرهەنگییەکانی پارێزگای کوردستان.