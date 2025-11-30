کۆنسوڵگەری ئێران لە کوردستانی تورکیا دەکرێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی هاوبەش لەگەڵ هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند: زۆر خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لە تاران میواندارییان دەکەین، ئێران و تورکیا تەنیا دوو وڵاتی دراوسێ نین، بەڵکوو دوو وڵاتی دۆست و بران و هاوبەشی مێژوویی و فەرهەنگییان هەیە.

وتیشی: سنوورەکانمان بۆ سنووری ئاشتی و دۆستایەتی بووە چەندین ساڵە ئەمساڵ بە "ساڵی کولتووری ئێران-تورکیا"یش ناوزەد کراوە و تا ئێستا شاهیدی بەڕێوەچوونی چەند بەرنامەیەکی بەنرخ بووین بەم بۆنەیەوە.

عێراقچی زیادی کرد: لە وتووێژەکانی ئەمڕۆماندا لە ئامادەکارییەکانی بەڕێوەچوونی نۆیەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی باڵای هاوکاری بە سەرۆکایەتیی سەرۆک کۆمارەکان لە تاران تاوتوێ کرا و هیوادارین ئەم ئەنجومەنە بەم زووانە لە تاران کۆببێتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: هێشتا دوورین لە بەدیهێنانی هەموو تواناکانی هەردوو وڵات بەتایبەتی لەبوارەکانی ئابووری و بازرگانیدا و پێویستە چەند ڕێکارێک بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەمە بگرینەبەر. ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هەردوو وڵات لە گەشەکردندایە، بەڵام دوورە لە ئامانجی خوازراو.

وتیشی: کردنەوەی کونسوڵخانەی گشتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە وان کارێکە کە بەم نزیکانە بەدی دێت و نوێنەرایەتییەکی نوێ بۆ کونسوڵخانە گشتییەکانمان لە تورکیا زیاد دەکات؛ بەمەش توانای نوێ بۆ پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات دێتە ئاراوە. ئەم کونسوڵخانەیە گشتییە، جگە لە ئەنجامدانی ئەرکی کونسوڵگەری، ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت لە پەرەپێدانی هاوکارییەکانی نێوان پارێزگا سنوورییەکانی دوو وڵات.

وەزیری دەرەوە وتی: لە بواری پرسە ناوچەییەکان گفتوگۆیەکی دوورودرێژمان لەگەڵ بەڕێز هاکان فیدان کرد. هەردوولا لە ناوچەکەدا زۆر شتی هاوبەشیان هەیە و بە سروشتیش نیگەرانی هاوبەشیش هەیە. پرسی فەلەستین و پێویستی هاوکاری هاوبەش بۆ ڕاگرتنی کوشتنی گەلی ستەملێکراوی غەززە لە گرینگترین بابەتەکانی دانوستانەکانی ئەمڕۆ بوو. پێشێلکارییە دووبارەکانی ئاگربەست لە غەززە و هێرشەکانی ئەم دواییەی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر لوبنان و سووریا نیشان دەدات کە ئەم ڕژێمە پلانی گەورەتر بۆ تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە پەیڕەو دەکات.

ئاماژەی بەوەشکرد: سەقامگیری و ئاسایش و ئارامی لە سووریا پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە پاراستنی یەکپارچەیی خاکی و یەکپارچەیی خاکەکەیەوە هەیە. گرنگترین هەڕەشە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری سووریا لە ڕژێمی زایۆنیستی و داگیرکارییەکەیەوە سەرچاوە دەگرێت. ئەرکی وڵاتانی ناوچەکەیە کە بەربەستێک لە بەرامبەر دەستدرێژی و فراوانخوازی ڕژێمی زایۆنیست لە سووریا و لوبنان دروست بکەن.