نوێنەری پەرلەمانی ئێران: بەم زووانە هیچ شەڕێک لە دژی ئێران ڕوو نادات/خەڵک ئەرخەیان بن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجەتولئیسلام موجتەبا زولنوور بە ئاماژە بە سیاسەتی دوژمن بۆ نەهێشتنی متمانە و دروست کردنی ترس لە دڵی خەڵک وتی: ئامانجی ئەوان دروست کردنی دڵەڕاوکێ بۆ سەرمایەدانەران و خەڵکە و لە سەرەتای شۆڕشەوە بەردەوام پاگەندە دەکەن کە دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی دەڕووخێت یان شەڕیک بەم زووانە ڕوو دەدات.



ناوبراو جەختی کرد: کۆماری ئیسلامی هەوڵ دەدات تا شەڕی دوایی لە دژی ئێران ڕوو نەدات، بەڵام ئەگەر ڕوو بدات، وەڵامی حکومەت پەشیمان کەرەوە دەبێت.



ئەو نوێنەرەی مەجلیسە وتیشی: سەرەڕای ئەوەی کە دوژمنی زۆرمان هەیە و هەڕەشەی زۆرمان لەسەرە بەڵام هەمیشە ئەبێ هەوڵ بدەین تا سەقامگیری ئابووری لە وڵات هەبێت.



زولنووری پێش بینی کرد کە بەم زووانە هیچ شەڕی لە دژی ئێران ڕوو نادات و خەیاڵی خەڵک ئاسوودە بێت.



ناوبراو زیادی کرد: ئاڵبەت هێزی سەربازی ئێمە ئەبێ بەردەوام ئامادە بێت. سیاسەتوانانیش ئەبێ لە ڕێگای دیپلۆماسیەوە هەوڵ بدەن تا شەڕ ڕوو نەدات و کاربەدەستانی ئابووریش ئەبێ سەرمایەدانەران و چالاکی ئابووری وڵات لەسەر ئەگەری روونەدانی شەڕ بەڕێوە ببەن تا سەرمایەکان بەفیڕۆ نەچن.





هەروەها ڕاشیگەیاند کە دوژمن لە پاشەکەوت و توانی مووشەکی و چاک کردنەوەی سیستەمە بەرگریەکانی ئێمە ئاگادار و دڵنیا نییە و ئێمە پێش بینی دەکەین کە تا کاتێک کە دوژمن لە ئەو بابەتانە دڵنیا نەبێت، هەڵەیەکی نوێ لە دژی ئێران ئەنجام نادات.







