ڕۆژاواییەکان ناهێڵن ئەم بۆمبە لە ناوچەکە پووچەڵ بکرێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی جەختی کرد کە هەندێک وڵات لەمپەر دەخەنە سەر ڕێگای داخستنی کەمپی هەول لە سووریا چونکوو ئامانجی سیاسی هاوپەیوەند بە بەرژەوەندی خۆیان لە ناوچەکەی تێدایە.
ناوبراو زیادی کرد: کەمپی هەول وەکوو بۆمبێک لە ڕۆژهەڵاتی ناڤینە چونکوو ژمارەیەکی بەربڵاوی تیرۆریستی تێدایە کە هاووڵاتی زیاتر لە 30 وڵاتی جیهانن. ئەوە نەخشەیەکی ئیتلاعاتی بە بەشداری دەزگا سیخوڕەیەکانی وڵاتانی جیاواز بۆ پێکهێنانی نەوەیەکی نوێ لە تیرۆریستیەکان لە ناوچەکە دێتە ئەژمار.
مووسەوی وتیشی: لە ئەو کەمپە گەوەرترین کۆبوونەوەی تیرۆریستەکانی جیهان دەبینرێت کە ئاسایشی عێراقیش دەخاتە ژێر کاریگەریەوە. 30 هەزار کەس لە ئەو کەمپەدان کە زۆربەیان داعشی و بنەماڵەکانیانن.
