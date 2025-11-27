ژنە کوردێک ڕەخنە لە سیاسەتی دووفاقەی مافی مرۆڤی جیهان دەگرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، خاتوو سارا فەلاحی نوێنەری شاری ئیلام کە بە نوێنەرایەتی ئێران لە کاروباری مافی کەمینەکان لە وتاردانی ئەوڕۆ (6ی سەرماوەز)ی لە هەژدەهەمین کۆمەڵەی کاروباری کەمینەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕەخنەی لە سیاسەتی دووفاقەی هەندێک وڵات لە نیشاندانی وێنەیەکی هەڵە لە ئێران و سەپاندنی هەڵاواردنی پێکهاتەیی دژی ئیران گرت.

فەلاحی لە درێژەدا ڕەخنەی لە دژایەتیی هەندێک دەوڵەتی ڕۆژئاوایی بۆ هەڵبژاردرانی پرۆفیسۆر سەتار عەزیزی، زانای سوننە و کوردی ئێرانی بۆ سەرۆکایەتیی ئەو کۆمەڵە، سەرەڕای پاڵپشتیی بەکۆمەڵی کۆی ئەندامانی گرووپی ئاسیا-پاسیفیکی ئەنجومەنی مافی مرۆڤ گرت و وتیشی: ئەو کارە نیشاندەری سەپاندنی ئاشکرای هەڵاواردن بەپێی نەتەوە و ئەنجامی نمانەی پێکهاتەیی و سیستمانتیک لە دژی ئێرانە کە لە ساڵانی ڕابردووەوە لە لایەن هەندێک وڵاتی ڕۆژئاواییەوە پێناسە کراوە.