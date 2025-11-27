  1. فەرهەنگ و هونەر
کولسووم عوسمان پوور لە سنە ڕێزی لێ گیرا

ئەنجومەنی ڕێزنان لە ناوداران و هونەرمەندانی کوردستان بە هاوکاریی یانەی ئومید، ڕێوڕەسمێکی ڕێزنان و نرخاندنیان بۆ خاتوو کولسووم عوسمان پوور، نووسەر، شاعیر و ناوداری کوردستانی بەڕێوە برد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لەو ڕێوڕەسمەدا کە ڕۆژی (چوارشەممە 5ی سەرماوەز) بە بەشداریی جەماوەرێکی زۆری ئەدەبی و لایەنگرانی فەرهەنگ و هونەری کوردی و هەورامی لە هۆڵی یانەی ئومید لە شاری سنە بەڕێوەچوو، مامۆستایان و وتاربێژان، هاوکاتی نرخاندنی تەمەنێک خزمەتی فەرهەنگی و داهێنانی ئەدەبی، ڕێزیان لە خاتوو کولسووم عوسمان پوور گرت.

خاتوو کولسووم عوسمان پوور نووسەر و شاعێر و مامۆستای وێژە و ئەدەبیاتە و ساڵانێکە خزمەت بەو بوارانە دەکات و تا ئێستا چەندین بەرهەمی پێشکەشی کتێبخانەی کوردی کردووە.

