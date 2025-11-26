10 گرووپ بۆ دوا قۆناغی فێستیڤاڵی هەڵپەڕکێی مەهاباد هەڵبژاردران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕابەر کوردستانی، ڕایگەیاند: سەرجەم 97 نمونە بەرهەمی هەڵپەڕکێ ڕەوانەی نووسینگەی سێهەمین فیستیڤاڵی ناوچەیی "هەڵپەڕکێ" کوردی مەهاباد کراوە کە پاش لێکدانەوەیان لە لایەن 6 داوەری شارەزا و لێهاتوو لە بواری هونەرگەلی ئایینی و نمایشی، 10 بەرهەمی سەرتر بۆ بەشداری لە خولی کۆتایی ئەو فیستیڤاڵە دەستنیشان کران.

وتیشی: هونەرمەندانی هەڵبژاردراوە لە پارێزگاکانی ئیلام، کرماشان، کوردستان، تاران و ورمێن و بڕیارە لێهاتوویی و شێوازە جۆراوجۆرەکانیان لە بواری هەڵپەڕکێدا وەک میراتی فەرهەنگی و ئایینی کوردی، ئاراستە بکەن.

کوردستانی زیادیشی کرد: سێهەمین خولی فیستیڤاڵی ناوچەیی "هەڵپەڕکێ" کوردی مەهاباد بەیانی (پێنج‌شەممە 6ی سەرماوەز) دەست پێدەکات و دوو ڕۆژ درێژە دەخایێنت و ڕۆژی یەکەم 6 گرووپ و ڕۆژی دووەم 4 گرووپی تر نمایشی هەڵپەڕکێیان هەم بە شیوەی ساڵۆنی و هەمیش سەرشەقامی ئاراستە دەکەن.