  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٥ ٠٦:٣٤

تایبەتی مێهر؛ ڕاسپاردنی بێن سەلمان بۆ نێوەندگیری ئێران و ئەمریکا درۆیە

تایبەتی مێهر؛ ڕاسپاردنی بێن سەلمان بۆ نێوەندگیری ئێران و ئەمریکا درۆیە

سەرچاوە ئاگادارەکان بە توندی ئەو هەواڵانەیان ڕەتکردەوە کە لەسەر ڕاسپاردنی بن سەلمان بۆ نێوەندگیری لە نێوان تاران و واشنتۆن بڵاوکراونەتەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوە ئاگادارەکان، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر، بە توندی ئەو هەواڵەیان ڕەتکردەوە کە لەسەر ئەرکی بن سەلمان بۆ نێوەندگیری لە نێوان تاران و واشنتۆن بڵاوکرایەوە.

پێویستە بگوترێ کە پێشتر هەندێک سەرچاوەی ڕۆژئاوایی ڕایانگەیاندبوو کە دوای سەردانەکەی بن سەلمان بۆ کۆشکی سپی و بە ڕێگەپێدانی ڕاستەوخۆی دۆناڵد ترەمپ پەیوەندییان لەگەڵ بەرپرسانی ئێرانی هەبووە، هەروەها ڕێککەوتبوون کە لە ئایندەیەکی نزیکدا کۆبوونەوەیەکی نێوان بەرپرسانی ئێران و سعودی لە پاریس بەڕێوەبچێت، دواتریش ڕاوێژ بە سەرۆکایەتیی سعودیە لەنێوان شاندی ئەمریکی و ئێرانی بەڕێوەدەچێت.

News ID 57687

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت