هێرشی سەر دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران لە مێژوودا بێ وێنە بووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد ئیسلامی جێگری سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی لە پەراوێی کۆنفڕانسی نێودەوڵەتی "مافی نێودەوڵەتی هێرشی کراوەتە سەر، هێرش و بەرگری" لە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی وتی: هێرشێک کە کرایە سەر دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران لە مێژوودا بێ وێنە بووە؛ چونکوو دامەزراوەکانی ئێران لەژێر چاوەدێری ئاژانسدا بوون و ئەوە بە واتای پێشێل کرانی مافی نێودەوڵەتیە.



ناوبراو درێژەی دا: ئێمەە هیواداری بووین و هەین کە وڵاتانی جیاواز سەرەنجی زیاتر بدەنە ئەو ڕاستیە کەە ئاوەژۆ کەڵکوەرگرتنێک کە هەندێک وڵات لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و بەتایبەتی ئاژانسی دەکەن، دۆخێکی پێک هێناوە کە جێبەجێ کردنی ستانداردی دووفاقەیی و یاسای دارستان پەرەپێدەدت و ئەبێ ئەوە ڕابگیردرێت.





محەمەد ئیسلامی لە درێژەدا سەبارەت بە دانوستانەکان بۆ ڕێگری لە دەرکردنی بڕیارنامەی نوێ لە دژی ئێران لە شۆرای حوکام وتی: بەرپرسیارێتی ئەو هەوڵانە لە ئەستۆی وەزارتی دەرەوەیە و هێنانە ئارای ئەو بابەتە هەڵمەتی دەروونی و سیاسی دووپاتەیە کە بە ئامانجی سەپاندنی گەشاری سیاسی ئەنجام دەدرێت.













